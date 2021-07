Meteo Campania, ancora allerta gialla: ultimi temporali e poi torna il caldo (Di lunedì 19 luglio 2021) Previsioni Meteo Campania: ancora allerta gialla per lunedì 19 luglio ma sta per tornare l’anticiclone africano con temperature molto alte. Come già per sabato 17 e domenica 18, anche per tutta la giornata di oggi, lunedì 19 luglio, la Protezione civile ha emanato un’allerta Meteo Campania di colore giallo. Si prevedono rovesci e temporali, localmente Leggi su 2anews (Di lunedì 19 luglio 2021) Previsioniper lunedì 19 luglio ma sta perre l’anticiclone africano con temperature molto alte. Come già per sabato 17 e domenica 18, anche per tutta la giornata di oggi, lunedì 19 luglio, la Protezione civile ha emanato un’di colore giallo. Si prevedono rovesci e, localmente

Advertising

EmergenzaH24 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Allerta Meteo in Campania prorogata di altre 24 ore - - infoitinterno : Allerta meteo prorogata in Campania - ViViCentro : Meteo 19-21 Luglio Campania – Anche la prima parte della settimana si preannuncia relativamente piovosa,con piogge… - trekking_tv : Campania: Allerta meteo gialla fino alle 23.59 di oggi, lunedì 19 luglio - infoitinterno : Campania, allerta meteo per 48 ore: attesi temporali e grandine - La proroga della Protezione civile -