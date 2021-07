Meteo, ancora temporali sulla penisola: nuovo rischio nubifragi (Di lunedì 19 luglio 2021) La nuova settimana si aprirà con i temporali che continueranno a caratterizzare il Meteo italiano. L’estate ci riprova ma c’è il rischio di nuovi nubifragi. La nuova settimana italiana si apre con l’estate che ci riprova, ma il Meteo continuerà ad essere ostacolato da diversi temporali. A scatenare il tutto ci penserà sempre il vortice L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) La nuova settimana si aprirà con iche continueranno a caratterizzare ilitaliano. L’estate ci riprova ma c’è ildi nuovi. La nuova settimana italiana si apre con l’estate che ci riprova, ma ilcontinuerà ad essere ostacolato da diversi. A scatenare il tutto ci penserà sempre il vortice L'articolo proviene da Inews.it.

