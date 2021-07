Mercato Milan – Ufficiale il ritorno di Brahim Diaz | il comunicato del Real

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE IL RITORNO DI BRAHIM DIAZ L'attaccante indosserà la maglia numero 10 #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? MILAN, FATTA PER IL DIFENSORE BALLO-TOURE' DAL MONACO. NEL WEEKEND TORNA ANCHE LO SPAGNOLO BRAH… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE IL RITORNO DI BRAHIM DIAZ L'attaccante indosserà la maglia numero 10 #SkySport #SkyCalciom… - antigiannino96 : RT @Prisco23934474: Dopo l’anno scorso che abbiamo vinto uno scudetto contro la Juve che aveva 90 milioni di ingaggi più di noi, sarebbe cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Pianeta Milan

Commenta per primo Manuel Locatelli , centrocampista del Sassuolo , campione d'Europa con l' Italia , cresciuto nel settore giovanile del, è l'obiettivo numero uno deldella Juventus. Come riporta Tuttosport , il classe '98 si è promesso ai bianconeri da oltre un anno, per questo motivo ha detto no a Borussia Dortmund e ......con ogni probabilità non vestirà una maglia da titolare in vista della prossima stagione del: ... ecco perché i rossoneri potrebbero cederlo in questa sessione di. Secondo Sport il ..."AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al ...Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live di Spalletti, nuovo allenatore del Napoli ...