Mentre l'Inghilterra festeggia l'addio alle restrizioni anti Covid (nonostante la (Di lunedì 19 luglio 2021) risalita dei contagi da variante Delta), il premier Boris Johnson finisce ancora nella bufera. Dopo la positività del ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) risalita dei contagi da variante Delta), il premier Boris Johnson finisce ancora nella bufera. Dopo la positività del ...

Advertising

sthefanyegarzaa : RT @HStylesItalia: Harry ha lasciato l’Italia ed è stato recentemente visto in Inghilterra mentre si vaccinava!?????? - franser_real : Coronavirus: i dati aggiornati al 18 luglio - Marti__boo : RT @alwaysyouhaz_: Quindi è stato visto in Italia solo quando c’era lei, poi è andato in Inghilterra e nessuno lo ha beccato mentre ora una… - alwaysyouhaz_ : Quindi è stato visto in Italia solo quando c’era lei, poi è andato in Inghilterra e nessuno lo ha beccato mentre or… - louisxwrist : ovviamente lui arriva con un terminal privato e abbiamo trecento foto solo perché ovviamente è a LA ma non le abbia… -