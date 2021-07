Mentono sapendo che non controllerete mai…

Leggi su butac

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sul sito di Morris San, che già dovreste domandarvi perché deve essere registrato in forma anonima, è apparso un video, presentato con queste parole: I video che vi stiamo mostrando in esclusiva, sono stati nascosti dai media e con difficoltà siamo riusciti a reperirli per questo ve li mostriamo oggi, dopo un mese da quanto accaduto. La seguente manifestazione risale al 14 Giugno 2021 a Parigi, attuata contro la dittatura sanitaria che vuole instaurare il presidente Macron. Palle, bugie, bufale, non so come vogliamo definire le due righe qui sopra, ma il caro Maurizio – bufalaro seriale dalle Canarie – sta raccontando bufale, come al solito. Ammetto che sarei curioso di conoscere ...