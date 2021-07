"Meno urgenti", "Una follia": scontro sul vaccino agli under 40 (Di lunedì 19 luglio 2021) È "guerra" sui vaccini per i giovani. Da un lato, Matteo Salvini punta alla necessità di immunizzare genitori e nonni. Dall'altro, Matteo Renzi contesta le posizioni del leader leghista Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) È "guerra" sui vaccini per i giovani. Da un lato, Matteo Salvini punta alla necessità di immunizzare genitori e nonni. Dall'altro, Matteo Renzi contesta le posizioni del leader leghista

Ultime Notizie dalla rete : Meno urgenti "Meno urgenti ", "Una follia": scontro sul vaccino agli under 40 La variante Delta, l'ultima che ha fatto mutare il nuovo coronavirus, fa salire i contagi. Ma sui vaccini anti - Covid lo scontro è aperto: " Sono meno urgenti"; "Dice una follia"; "Una tempesta perfetta per la variante delle varianti ". Una bufera scatenatasi dopo le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, che hanno subito generato la ...

La variante Delta, l'ultima che ha fatto mutare il nuovo coronavirus, fa salire i contagi. Ma sui vaccini anti - Covid lo scontro è aperto: " Sono meno urgenti"; "Dice una follia"; "Una tempesta perfetta per la variante delle varianti ". Una bufera scatenatasi dopo le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, che hanno subito generato la ...