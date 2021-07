Maurizio Di Marzio | l' ex Br arrestato a Parigi | era sfuggito all' operazione di fine aprile

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Arrestato a Parigi l'ex Br Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di fine aprile #ANSA - Agenzia_Ansa : Di Marzio, arrestato questa mattina a Parigi, è l'ultimo ex terrorista di cui l'Italia chiede l'estradizione. Il pr… - matteosalvinimi : Arrestato in Francia l’ex brigatista rosso Maurizio Di Marzio, era fuggito prima della retata di fine aprile. Grand… - luigiasero : Terrorismo, Maurizio Di Marzio arrestato a Parigi - lucabattanta : RT @matteosalvinimi: Arrestato in Francia l’ex brigatista rosso Maurizio Di Marzio, era fuggito prima della retata di fine aprile. Grande s… -

Terrorismo. La convalida dell'arresto dell'ex BrDi, avvenuto questa mattina a Parigi, è prevista per domattina e mercoledì si terrà la prima udienza di comparizione davanti alla Corte di Appello di Parigi. Lo riferiscono fonti del ...PARIGI. La polizia francese ha arrestato questa mattina a Parigi l'ultimo ex terrorista per cui l'Italia chiede l'estradizione:Di, sfuggito all'operazione di fine aprile. Lo si apprende da fonti del ministero della Giustizia. Il provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma ha stabilito ...Negli archivi di polizia, il nome di Di Marzio è legato all'attentato al dirigente dell'ufficio provinciale del collocamento di Roma Enzo Retrosi, nel 1981, e soprattutto al tentato sequestro del vice ...ROME, JUL 19 - French police on Monday arrested the 10th and final Italian former terrorist who escaped when nine others were arrested at the end of April in a historic move by France. Former Red Brig ...