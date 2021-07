Matt Damon "Le mie figlie giudicano i miei film senza pietà" (Di lunedì 19 luglio 2021) 'Mi tengono con i piedi ben piantati per terra, ha dichiarato Matt Damon riferendosi alle sue figlie e descrivendo il loro rapporto speciale. Matt Damon, protagonista de La ragazza di Stillwater, ha parlato del rapporto con le sue figlie, spiegando come queste non abbiano alcuna pietà quando si tratta di giudicare i film in cui recita il loro papà. In un'intervista rilasciata a CBS Sunday Morning per promuovere il suo nuovo film, La ragazza di Stillwater, Matt Damon ha spiegato che le sue ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 luglio 2021) 'Mi tengono con i piedi ben piantati per terra, ha dichiaratoriferendosi alle suee descrivendo il loro rapporto speciale., protagonista de La ragazza di Stillwater, ha parlato del rapporto con le sue, spiegando come queste non abbiano alcunaquando si tratta di giudicare iin cui recita il loro papà. In un'intervista rilasciata a CBS Sunday Morning per promuovere il suo nuovo, La ragazza di Stillwater,ha spiegato che le sue ...

