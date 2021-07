Matias Vina: la Roma ha scelto il terzino sinistro? (Di lunedì 19 luglio 2021) La Roma sembra aver finalmente rotto gli indugi riguardo il sostituto di Leonardo Spinazzola puntando tutto sul terzino sinistro del Palmeiras, Matias Vina, classe’ 97, che si distinto in Copa America con l’Uruguay. Matias Vina-Roma: affare fatto? I giallorossi hanno fretta di chiudere per il terzino sinistro da mettere subito a disposizione di Mourinho ed è per questo che che hanno intavolato immediatamente la trattativa con il Palmeiras per portare il terzino uruguaiano con passaporto italiano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) Lasembra aver finalmente rotto gli indugi riguardo il sostituto di Leonardo Spinazzola puntando tutto suldel Palmeiras,, classe’ 97, che si distinto in Copa America con l’Uruguay.: affare fatto? I giallorossi hanno fretta di chiudere per ilda mettere subito a disposizione di Mourinho ed è per questo che che hanno intavolato immediatamente la trattativa con il Palmeiras per portare iluruguaiano con passaporto italiano ...

Advertising

DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - Glongari : #Roma si avvicina Matias #Vina. Prima vera scelta dei #giallorossi in mezzo a tanti sondaggi. Il giocatore vuole la… - Glongari : #Roma c’è la prima offerta per Matias #Vina. I #giallorossi hanno messo sul piatto circa 10M per arrivare al latera… - nonmolare : RT @siamo_la_Roma: ????Nel '97 dal #Palmeiras arrivò #Cafu ????Esterno mancino di grande corsa e dinamismo ??Alla scoperta di Matias #Vina (VID… - NMercato24 : La Roma ha messo sul piatto 10 mln per Matias Vina, è lui l'obiettivo come vice Spinazzola. #Calciomercato… -