Massimiliano Fedriga: "Sì al Greenpass. Se torniamo a chiudere in tanti si convinceranno che il vaccino è inutile” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Se torniamo a chiudere come se il vaccino non esistesse, in tanti si convinceranno che il vaccino è inutile”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni che sul green pass afferma: “Ben venga, se permetterà di riaprire gli stadi, le discoteche e i grandi eventi”. E alla domanda se ci siano novità dalla Commissione Salute delle Regioni, Fedriga fa sapere che “sono in arrivo i parametri definitivi per l’assegnazione dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) “Secome se ilnon esistesse, insiche il”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera,, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni che sul green pass afferma: “Ben venga, se permetterà di riaprire gli stadi, le discoteche e i grandi eventi”. E alla domanda se ci siano novità dalla Commissione Salute delle Regioni,fa sapere che “sono in arrivo i parametri definitivi per l’assegnazione dei ...

