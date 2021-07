Marocchino ubriaco litiga con tre ragazzi e li investe: gravissima una 19enne di Pavia (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo essere stato respinto da un pub di Pavia, perché già ubriaco, un 30enne Marocchino ha litigato con tre giovani presenti nelle vicinanze, due ragazze e un ragazzo. Ha quindi tentato di investirli con la sua vettura. La più grave è una diciannovenne, che lotta per la vita al Policlinico San Matteo.Una diciannovenne in rianimazione all’ospedale di PaviaSecondo la ricostruzione degli agenti della Polstrada,verso le 3,30 il 30enne Marocchino, si è presentato in un locale in viale Venezia lungo il Naviglio ma non è stato fatto entrare perché ubriaco. A quel punto, dopo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo essere stato respinto da un pub di, perché già, un 30ennehato con tre giovani presenti nelle vicinanze, due ragazze e un ragazzo. Ha quindi tentato di investirli con la sua vettura. La più grave è una diciannovenne, che lotta per la vita al Policlinico San Matteo.Una diciannovenne in rianimazione all’ospedale diSecondo la ricostruzione degli agenti della Polstrada,verso le 3,30 il 30enne, si è presentato in un locale in viale Venezia lungo il Naviglio ma non è stato fatto entrare perché. A quel punto, dopo ...

