(Di lunedì 19 luglio 2021) Peppe, exdel Napoli, ha appena firmato per il. Il tecnico viene ricordato ottimamente a Napoli, considerando la storica cavalcata delle ragazze da lui allenate dalla Serie C alla A. Riproverà l'impresa proprio con il, ma solo dopo aver lasciato il ritiro a Dimaro, in cui collabora con Luciano Spalletti.

Advertising

Spazio_Napoli : Marino nuovo allenatore del Pescara femminile - gilnar76 : Marino nuovo allenatore del Pescara femminile #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Marilen97832318 : RT @OrioliPaolo: 2/ Tre settimane dopo i positivi legati al focolaio della palestra erano 506, di cui 208 contagiati al suo interno. Quebec… - StreetNews24 : “Breathe” è il nuovo singolo di Senhit, 'la più internazionale delle artiste italiane' che nel 2021 rappresenterà S… - OrioliPaolo : 2/ Tre settimane dopo i positivi legati al focolaio della palestra erano 506, di cui 208 contagiati al suo interno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Marino nuovo

Infobuild energia

IlSport & Fun Park, dedicato allo sport e al divertimento, piscine riscaldate per prolungare ... per conoscere da vicino un'area naturalistica di grande fascino, lo splendido parcodelle ...Sting, ex stella dei Police , da anni ormai legato alla Toscana, ha aperto illocale all'... circa due tre mesi fa Sting e la moglie sono diventati a tutti gli effetti ambasciatori di SanIl Pescara femminile, che disputerà la serie C, del presidente Andrea Cicconi, ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Geppino Marino, ex tecnico tra gli altri del Napoli. Dopo av ...L'Udinese deve ancora affidare a Luca Gotti l'erede di Rodrigo De Paul. Ecco i vari profili sondati da Marino I tifosi bianconeri ancora non hanno superato la cessione di Rodrigo De Paul. Forse, non l ...