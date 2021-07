Marica Pellegrinelli | vacanze da single | di Marco Borriello non c’è traccia

(Di lunedì 19 luglio 2021)si gode la sua estate da. La modella, infatti, pare che per questeestive abbia deciso di concedersi qualche giorno di relax senza portare con sé i figli e al suo fianco non c’è nessun uomo. L’ex di Eros Ramazzotti, dopo il divorzio dal cantante, sembra che non abbia ancora trovato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Cosa c'è tra Marco Borriello e? L'ex calciatore e la modella di Bergamo continuano ad essere paparazzati insieme. Prima a Milano, poi a Ibiza. Nello specifico la 33enne non è mancata al 39esimo compleanno dell'...Sì, i due sono in vacanza insieme in Grecia , peraltro in compagnia di Gabrio Tullio e Raffaela Maria , i bambini che Eros ha avuto dall'ex. Ma quello che ai più era sembrato ...Marica Pellegrinelli si gode le sue vacanze da single e anche di Marco Borriello non c'è nessuna traccia. Ecco dov'è stata la showgirl.Nell'ultimo periodo l'ex calciatore e l'ex moglie di Eros Ramazzotti sono stati avvistati insieme in più di un'occasione ...