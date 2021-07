Maria De Filippi, svelato il perché mangia sempre le caramelle: che assurdità! (Di lunedì 19 luglio 2021) Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale Cinque. Con le sue trasmissioni ha conquistato milioni di spettatori e ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, è in grado di sorprendere con novità e idee geniali. Ma sapete perché mangia sempre le caramelle durante i programmi? Maria De Filippi-AltraNotizia“Una caramella a me, una caramella a me, una caramella pure a me, e ancora una a me“. Così Maria De Filippi sembra ripetersi nella foto qui sopra, tutta intenta a godersi la sua caramella al limone. Ma guai a ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 19 luglio 2021)Deè la regina indiscussa di Canale Cinque. Con le sue trasmissioni ha conquistato milioni di spettatori e ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, è in grado di sorprendere con novità e idee geniali. Ma sapeteledurante i programmi?De-AltraNotizia“Una caramella a me, una caramella a me, una caramella pure a me, e ancora una a me“. CosìDesembra ripetersi nella foto qui sopra, tutta intenta a godersi la sua caramella al limone. Ma guai a ...

