Maria De Filippi, il video mai visto del suo esordio in tv nel 1992 (Di lunedì 19 luglio 2021) Maria De Filippi è una delle conduttrici italiane più amate. Autrice e produttrice di numerosi programmi di successo, la moglie di Maurizio Costanzo è figlia di un rappresentante di medicinali, è nata a Milano, ma all’età di dieci anni si è trasferita a Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese, dove i genitori sono proprietari di un vigneto. Dopo il diploma liceale si è laureata in Giurisprudenza, specializzandosi in Scienza delle Finanze e tentando la carriera in Magistratura. Dopo aver lavorato come redattrice di tesi, ha collaborato per due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) e in seguito si è occupata dell’ufficio legale di una nota società ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)Deè una delle conduttrici italiane più amate. Autrice e produttrice di numerosi programmi di successo, la moglie di Maurizio Costanzo è figlia di un rappresentante di medicinali, è nata a Milano, ma all’età di dieci anni si è trasferita a Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese, dove i genitori sono proprietari di un vigneto. Dopo il diploma liceale si è laureata in Giurisprudenza, specializzandosi in Scienza delle Finanze e tentando la carriera in Magistratura. Dopo aver lavorato come redattrice di tesi, ha collaborato per due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) e in seguito si è occupata dell’ufficio legale di una nota società ...

