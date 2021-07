Maria De Filippi choc, confessa il dramma del figlio “Ha questo grande problema, Ecco perché la fidanzata lo ha lasciato” (Di lunedì 19 luglio 2021) Maria De Filippi non parla spesso della sua vita privata e soprattutto di quella di suo figlio Gabriele che, pur lavorando insieme a suo padre dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show, si è sempre tenuto lontano dal mondo del piccolo schermo. Ultimamente, però, la nota conduttrice ha rivelato in un’intervista dei dettagli riguardo la vita sentimentale del ragazzo, che ha chiuso la sua relazione con Francesca Quattrini. Tutto è accaduto durante il periodo del lock down, quando i due ragazzi, conviventi, si sono ritrovati costretti in una casa sempre insieme. Una prova difficilissima che ha portato alla separazione di moltissime coppie, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 luglio 2021)Denon parla spesso della sua vita privata e soprattutto di quella di suoGabriele che, pur lavorando insieme a suo padre dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show, si è sempre tenuto lontano dal mondo del piccolo schermo. Ultimamente, però, la nota conduttrice ha rivelato in un’intervista dei dettagli riguardo la vita sentimentale del ragazzo, che ha chiuso la sua relazione con Francesca Quattrini. Tutto è accaduto durante il periodo del lock down, quando i due ragazzi, conviventi, si sono ritrovati costretti in una casa sempre insieme. Una prova difficilissima che ha portato alla separazione di moltissime coppie, ...

Advertising

infoitcultura : Maria De Filippi chiama Meghan Markle? Il colpaccio - infoitcultura : Meghan Markle ospite di C’è posta per te? Il 'colpaccio' di Maria De Filippi - infoitcultura : C’è posta per Te, Maria De Filippi pensa in grande: “Meghan Markle possibile ospite” - infoitcultura : Maria De Filippi tenta il colpaccio: arriva Meghan Markle a C'è posta per te? - zazoomblog : Amici di Maria De Filippi svelate le presunte date d’inizio della nuova edizione - #Amici #Maria #Filippi #svelate -