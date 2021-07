Måneskin, arriva la prima stroncatura dall'America: "Meglio la morte del rock" (Di lunedì 19 luglio 2021) Per Stereogum la cover Beggin' è terribile e raccapricciante Lo scorso 14 luglio il magazine musicale statunitense Stereogum ha mosso delle pesanti critiche contro i Måneskin, dichiarando assurdo il successo ottenuto su Spotify Leggi su it.mashable (Di lunedì 19 luglio 2021) Per Stereogum la cover Beggin' è terribile e raccapricciante Lo scorso 14 luglio il magazine musicale statunitense Stereogum ha mosso delle pesanti critiche contro i, dichiarando assurdo il successo ottenuto su Spotify

Advertising

MashableItalia : Måneskin, arriva la prima stroncatura dall'America: 'meglio la morte del rock' - lilm0ldy : RT @fablen8: Poi arriva il nuovo video dei #Måneskin e in un secondo spazza via tutto l’integralismo, l’odio, l’omofobia, lo schifo visti o… - PDUmorista : +++ ULTIMORA +++ Damiano dei Måneskin annuncia il Green Pass Obbligatorio per andare ai loro concerti e l'Italia ar… - monicapia18 : RT @OneArtist5: IL 2021 È TUTTO ITALIANO! I #Måneskin vincono l’#Eurovision Il film #Luca è conosciuto in tutto il mondo #KhabyLame è il s… - fckngquarantine : RT @OneArtist5: IL 2021 È TUTTO ITALIANO! I #Måneskin vincono l’#Eurovision Il film #Luca è conosciuto in tutto il mondo #KhabyLame è il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin arriva Maneskin, la band fatta a pezzi: "Atroce, meglio che il rock sia morto". Da chi arriva la stroncatura Dopo la vittoria al Festival di Sanremo la strada per i Maneskin è stata tutta in discesa. Prima il trionfo all'Eurovision Song Contest, poi il successo internazionale, dall'Inghilterra agli Stati ...

Victoria De Angelis sembra piangere... ma non è così: nessuna molestia, smentita la fake news Arriva il video di I wanna be your slave e su YouTube piovono oltre 1,5 milione di visualizzazioni in tempi brevissimi. Il video proietta per l'ennesima volta la band romana - protagonista di 2021 ...

L'album più venduto della settimana è sempre dei Måneskin Radio Italia Dopo la vittoria al Festival di Sanremo la strada per i Maneskin è stata tutta in discesa. Prima il trionfo all'Eurovision Song Contest, poi il successo internazionale, dall'Inghilterra agli Stati ...il video di I wanna be your slave e su YouTube piovono oltre 1,5 milione di visualizzazioni in tempi brevissimi. Il video proietta per l'ennesima volta la band romana - protagonista di 2021 ...