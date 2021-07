(Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA - " Da campione d'Europa mi sento molto bene. E' davvero una bella sensazione e sono assolutamente felice, particolarmente per tutti glini in patria e nel mondo. Siamo tutti felici perché ...

Advertising

RaiSport : ?? #Mancini: 'Questa Italia resterà nei libri di storia' Il ct della #Nazionale: 'Abbiamo vissuto un momento straor… - chetempochefa : L’uomo simbolo di questa Italia: Roberto Mancini ???? Ha preso la Nazionale dopo mancata qualificazione ai Mondiali e… - LiaCapizzi : 'Questa vittoria senza lui, così come senza Mancini e gli altri, non sarebbe niente. Lui è un esempio vivente, si a… - Eurosport_IT : 'Questa Italia nei libri di storia!' ?????? Qual è la prima cosa che racconterete dell'Europeo vinto dagli Azzurri a… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Mancini, questa Italia resterà nei libri di storia 'Abbiamo vissuto un momento straordinario, che dura ancora' -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Questa

Italia resterà nei libri di storia " sono le parole di Robertoalla radio tedesca Sport1.de. Il ct azzurro ha parlato del trionfo dell'Italia all'Europeo , dichiarando: " La finale del ...Italia resterà nei libri di storia". Roberto, ai microfoni della radio tedesca Sport1.de, è tornato a parlare della fresca vittoria dell'Italia a Euro 2020. "La finale del 1992 ...ROMA - "Da campione d'Europa mi sento molto bene. E' davvero una bella sensazione e sono assolutamente felice, particolarmente per tutti gli italiani in patria e nel mondo. Siamo tutti felici perché a ...- Calciomercato: La giornata (30 righe entro le 20) - Gravina "Mancini interprete perfetto del rinascimento azzurro" (in rete ore 9.13) - Mancini "Questa Italia restera' nei libri di storia" (in rete ...