Advertising

fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - RaiNews : #maltempo #Olanda, popolazione locale invitata a 'lasciare la zona e cercare un posto sicuro dove rifugiarsi' - GiaPettinelli : Maltempo: media Belgio, almeno 36 morti, centinaia dispersi - Europa - ANSA - iconanews : Maltempo: media Belgio, almeno 36 morti, centinaia dispersi - simcopter : RT @DanieleDann1: ?? Violento #nubifragio a #Palermo, strade allagate: 100 interventi dei Vigili del Fuoco. #Sicilia #maltempo #allagamenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo media

ANSA Nuova Europa

Aumenta la conta dei morti in Belgio a causa del. Il sindaco di Chaudfontaine (provincia di Liegi) Daniel Bacquelaine ha confermato questa mattina al microfono di La Première (radio Rtbf) un nuovo bilancio di 36 morti, nel contesto della ...Emergenzain diverse parti dell'Austria che da ieri è sferzata da fortissime piogge. Secondo ilocali, è scattata l'allerta per il rischio inondazioni in diverse località lungo il Danubio. ...Allerta maltempo in Puglia, in particolare nel Gargano, in provincia di Foggia, dove da ore temporali e nubifragi stanno imperversando e hanno già creato già notevoli disagi ai cittadini con scantin ...(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - Aumenta la conta dei morti in Belgio a causa del maltempo. Il sindaco di Chaudfontaine (provincia di Liegi) Daniel Bacquelaine ha confermato questa mattina al microfono di ...