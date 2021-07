Maltempo Italia: inondazioni e frane. Nubifragi, strade allagate, danni e enormi disagi (Di lunedì 19 luglio 2021) Continua l’allerta meteo in Italia. Dopo il Nubifragio che ha colpito la città di Palermo e altre cittadine siciliane nella giornata di lunedì 19 luglio inondazioni e disagi stanno interessando la Puglia e il Molise. In particolare c’è allerta meteo arancione sul Gargano, sulle Isole Tremiti, sul Tavoliere e nelle zone limitrofe. Già nel week end su questi territori si erano abbattute violente piogge che purtroppo hanno ripreso nella mattinata su Puglia, Molise, ancora Sicilia e anche in parte dell’Abruzzo. Si parla della peggiore estate del decennio in quanto a eventi climatici estremi e si registrano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Continua l’allerta meteo in. Dopo ilo che ha colpito la città di Palermo e altre cittadine siciliane nella giornata di lunedì 19 lugliostanno interessando la Puglia e il Molise. In particolare c’è allerta meteo arancione sul Gargano, sulle Isole Tremiti, sul Tavoliere e nelle zone limitrofe. Già nel week end su questi territori si erano abbattute violente piogge che purtroppo hanno ripreso nella mattinata su Puglia, Molise, ancora Sicilia e anche in parte dell’Abruzzo. Si parla della peggiore estate del decennio in quanto a eventi climatici estremi e si registrano ...

