Maleh: “Voglio restare alla Fiorentina. Il mio obiettivo è convincere il mister e la società” (Di lunedì 19 luglio 2021) Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, dal ritiro di Moena è intervenuto in conferenza stampa. “Il mio ruolo è la mezzala sinistra, ora sto cercando di recepire quanto mi chiede mister Italiano. Sono fortunato perché il modulo è il 4-3-3, se poi dovesse essere diverso non ci sarebbero problemi perché sono abituato. Italiano ci chiede di consolidare il gioco, sono i primi giorni ed è normale che si fatichi. Stiamo migliorando tutti, non solo noi centrocampisti, anche gli altri. obiettivo? Dare sempre il massimo e migliorarsi in ogni aspetto. Voglio convincere il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Youssef, centrocampista della, dal ritiro di Moena è intervenuto in conferenza stampa. “Il mio ruolo è la mezzala sinistra, ora sto cercando di recepire quanto mi chiedeItaliano. Sono fortunato perché il modulo è il 4-3-3, se poi dovesse essere diverso non ci sarebbero problemi perché sono abituato. Italiano ci chiede di consolidare il gioco, sono i primi giorni ed è normale che si fatichi. Stiamo migliorando tutti, non solo noi centrocampisti, anche gli altri.? Dare sempre il massimo e migliorarsi in ogni aspetto.il ...

