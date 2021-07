Maleh | «Voglio convincere la Fiorentina a tenermi Su Vlahovic…»

(Di lunedì 19 luglio 2021) Youssef, centrocampista della, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Youssef, centrocampista della, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.– «Darò sempre il massimo e migliorerò in ogni aspetto.il mister e la società aper ritagliarmi il mio spazio. C’è entusiasmo, sono tutti disponibili. Piano piano riusciremo a dimostrare in campo quanto ci chiede il mister. Mi hanno sorpreso un po’ tutti, hanno grande ...

FIRENZE - Ha conquistato la Serie A da protagonista con il Venezia Youssef, ma ora affronterà la massima serie con la maglia di una Fiorentina che ha puntato su di lui già dallo scorso gennaio. E il centrocampista, ora sotto l'occhio attento di mister Italiano , è ...Commenta per primo Il nuovo acquisto della Fiorentina Youssef, arrivato dopo 6 mesi in cui è rimasto in prestito al Venezia neopromosso, si è presentato ... Obiettivo? 'Iomigliorarmi in ...Giornata di presentazioni in casa viola: dopo i primi due giorni di ritiro, oggi è il giorno di Youssef Maleh, uno dei pochi volti nuovi ... Sul suo obiettivo a Moena: "Io voglio migliorarmi in tutti ...Il centrocampista: "Cercherò di convincere il club a tenermi. Vlahovic? Sorpreso dalla sua fame" MOENA - " Ho parlato già con Lezzerini e Ferrarini (due ex viola, ndr) e mi hanno raccontato quanto sia ...