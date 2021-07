Malan lascia Forza Italia per entrare in FdI: “Poca differenza con il governo giallorosso. Berlusconi? Non l’ho sentito, ma gli sono grato” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Le cose si sono evolute e per questo ho deciso di entrare in Fratelli d’Italia. Siamo in un periodo in cui il principio di libertà deve essere portato avanti in maniera molto chiara, e FdI lo ha fatto fin dalla sua nascita”. Così Lucio Malan spiegando il perché della decisione di passare dal partito di Silvio Berlusconi a quello di Giorgia Meloni. “Ho scelto questa nuova strada perché c’è troppa Poca differenza con il governo giallo-rosso – ha continuato – Un esempio il fatto di dover sostenere il reddito di Cittadinanza a discapito degli assegni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Le cose sievolute e per questo ho deciso diin Fratelli d’. Siamo in un periodo in cui il principio di libertà deve essere portato avanti in maniera molto chiara, e FdI lo ha fatto fin dalla sua nascita”. Così Luciospiegando il perché della decisione di passare dal partito di Silvioa quello di Giorgia Meloni. “Ho scelto questa nuova strada perché c’è troppacon ilgiallo-rosso – ha continuato – Un esempio il fatto di dover sostenere il reddito di Cittadinanza a discapito degli assegni ...

