Maglia nera per Piazza Affari. La Borsa di Milano tocca il -3,3%. Il titolo Enel in calo del 5. Male anche i bancari (Di lunedì 19 luglio 2021) Continua la discesa di Piazza Affari (-3,3%), Maglia nera tra le principali Borse europee, che comunque sono tutte in rosso. Sullo sfondo i rinnovati timori per la pandemia, mentre gli investitori guardano soprattutto a riuscire a prevedere l’andamento dell’inflazione, con attesa per il meeting Bce di giovedì. A Milano, mentre in Italia sono al vaglio misure più restrittive sull’uso del “green pass”, il titolo più pesante del listino principale è Enel (-5%) e sono in deciso calo Exor (-3,9%), Cnh (-3,3%), tra le auto Stellantis (-3,7%), fra le utility ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Continua la discesa di(-3,3%),tra le principali Borse europee, che comunque sono tutte in rosso. Sullo sfondo i rinnovati timori per la pandemia, mentre gli investitori guardano soprattutto a riuscire a prevedere l’andamento dell’inflazione, con attesa per il meeting Bce di giovedì. A, mentre in Italia sono al vaglio misure più restrittive sull’uso del “green pass”, ilpiù pesante del listino principale è(-5%) e sono in decisoExor (-3,9%), Cnh (-3,3%), tra le auto Stellantis (-3,7%), fra le utility ...

