"Madres Paralelas": il nuovo film di Pedro Almodóvar aprirà la Mostra del Cinema di Venezia 78 (Di lunedì 19 luglio 2021) Pedro Almodóvar di nuovo protagonista del Festival di Venezia – edizione 2021 (1-11 settembre). Il suo nuovo Madres Paralelas aprirà la Mostra del Cinema. Un onore da grande cineasta che arriva dopo aver vinto il Leone d'Oro alla carriera nel 2019 e il corto La voce umana – girato con Tilda Swinton – presentato l'anno scorso sempre a Venezia. Ma soprattutto dopo il debutto al Lido avvenuto 38 anni fa, nella sezione Mezzanotte Mezzogiorno.

