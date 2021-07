Madonna, cosa sappiamo di Madame X: il documentario su di lei (Di lunedì 19 luglio 2021) Iconica, all’avanguardia, unica: Madonna è tante cose e nel corso della sua lunga carriera ha dimostrato di riuscire sempre a rimanere sulla cresta dell’onda, ma non solo: anche di dettare le regole in fatto di tendenza e mode. E a breve arriverà sul piccolo schermo con un progetto molto speciale: il documentario dal titolo Madame X. Girato a Lisbona, in Portogallo, mostra al pubblico le esibizioni teatrali della tournée che ha visto come protagonista l’icona pop mondiale nelle vesti di Madame X, un agente segreto che viaggia per tutto il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce anche nei luoghi più ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 luglio 2021) Iconica, all’avanguardia, unica:è tante cose e nel corso della sua lunga carriera ha dimostrato di riuscire sempre a rimanere sulla cresta dell’onda, ma non solo: anche di dettare le regole in fatto di tendenza e mode. E a breve arriverà sul piccolo schermo con un progetto molto speciale: ildal titoloX. Girato a Lisbona, in Portogallo, mostra al pubblico le esibizioni teatrali della tournée che ha visto come protagonista l’icona pop mondiale nelle vesti diX, un agente segreto che viaggia per tutto il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce anche nei luoghi più ...

Advertising

SH4RPSAL : *prende la moto e va davanti a casa di summer* alaska cosa mi fai fare madonna santa - ccasjemu : @FANCULATI Ecco, infatti! Ti giuro sta cosa mi manda in tilt il cervello perché la gente dio madonna guarda solo il… - __Micky__ : Madonna fate proprio schifo, se non vi va bene qualcosa non commentatela, se non vi va bene come spende il suo temp… - eclipsedlunatic : @Guaglia6 Madonna se penso a 10 anni fa qui scrivevi muori bastardo a materazzi e quello ti rispondeva tua sorella… - i6edvin : @kpopsugarmommy COSA COSA COSA STATE DICENDO MADONNA LA RABBIA È UNA MALATITA -