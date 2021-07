Ma quelli che citano Orwell cosa dicono della storia di Orban che mette lo spyware Pegasus nei telefoni dei giornalisti? (Di lunedì 19 luglio 2021) Il livello di citazioni a caso raggiunto in questi giorni dalla politica italiana non ha precedenti. Soprattutto per quanto riguarda un autore che è diventato, in maniera totalmente inaspettata, una sorta di riferimento culturale della destra sovranista italiana. Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno citato spesso Orwell in questo anno e mezzo di pandemia, soprattutto per criticare le misure di distanziamento sociale e di controllo degli spostamenti causati dalla incontrollata diffusione del coronavirus tra la popolazione. Eppure, sembrano tacere quando – davanti a un’accusa ben precisa rivolta allo storico alleato in Europa Viktor Orban – ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 luglio 2021) Il livello di citazioni a caso raggiunto in questi giorni dalla politica italiana non ha precedenti. Soprattutto per quanto riguarda un autore che è diventato, in maniera totalmente inaspettata, una sorta di riferimento culturaledestra sovranista italiana. Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno citato spessoin questo anno e mezzo di pandemia, soprattutto per criticare le misure di distanziamento sociale e di controllo degli spostamenti causati dalla incontrollata diffusione del coronavirus tra la popolazione. Eppure, sembrano tacere quando – davanti a un’accusa ben precisa rivolta allo storico alleato in Europa Viktor– ...

