M5S: Conte, 'non mi candido a suppletive, priorità ora al Movimento' (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Candidarsi alle suppletive? "No, per me la politica è dappertutto, nelle piazza, nei territori. In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5S". Lo dice il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Candidarsi alle? "No, per me la politica è dappertutto, nelle piazza, nei territori. In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5S". Lo dice il leader in pectore del M5S Giuseppe, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Advertising

VittorioSgarbi : Conte e il “nuovo” M5S: “Occorre ripartire con slancio”. Almeno dal decimo piano. @stampasgarbi @vfeltri… - davidefaraone : La penso come Letta, la riforma Cartabia è ottima ma può ancora essere migliorata in Parlamento. Naturalmente spero… - petergomezblog : Conte presenta il nuovo M5s: “Ripartiamo con slancio”. E blinda il reddito e la giustizia: “Vogliamo processi veloc… - FirenzeGiorgi : Da leggere, un modo per capire cos'è bizzarro, per questo scribacchino, nel nuovo Statuto del @Mov5Stelle - TV7Benevento : Giustizia: Conte, 'M5S costruttivo ma vigili su soglie impunità, no a processi nel nulla'... -