Luna Marì, la ninna nanna di papà Antonino: “Il mio canto libero” – VIDEO (Di lunedì 19 luglio 2021) Luna Marì, suo padre Antonino Spinalbese le canta una ninna nanna per addormentarla, il momento è dolcissimo e l’intesa tra i due è davvero unica nel suo genere. Luna Marì, la gioia di suo padre Antonino Spinalbese mentre la coccola tra le sue braccia (Instagram)A circa una settimana dalla nascita della piccola frutto dell’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, i due stanno continuando a renderci partecipi del loro momento magico. I fan sono diventati anche loro genitori in parte della piccola appena arrivata in ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021), suo padreSpinalbese le canta unaper addormentarla, il momento è dolcissimo e l’intesa tra i due è davvero unica nel suo genere., la gioia di suo padreSpinalbese mentre la coccola tra le sue braccia (Instagram)A circa una settimana dalla nascita della piccola frutto dell’amore tra Belen Rodriguez eSpinalbese, i due stanno continuando a renderci partecipi del loro momento magico. I fan sono diventati anche loro genitori in parte della piccola appena arrivata in ...

