Lucas Peracchi, dopo Mercedesz Henger la ‘svolta sexy’: “Ho deciso così” (Di lunedì 19 luglio 2021) Lucas Peracchi è pronto a voltare pagina dopo la storia con Mercedesz Henger: la loro relazione è terminata dopo 2 anni. “Ragazzi, me lo state continuando a chiedere Io e Lucas non stiamo più insieme – ha detto la ragazza -. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate da quelle che avevo raccontato da Barbara (D’Urso’, ndr)”. E ancora: “È stata un’avventura bellissima ma purtroppo si è conclusa”. Il motivo, come spiegato anche durante l’ospitata alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)è pronto a voltare paginala storia con: la loro relazione è terminata2 anni. “Ragazzi, me lo state continuando a chiedere Io enon stiamo più insieme – ha detto la ragazza -. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate da quelle che avevo raccontato da Barbara (D’Urso’, ndr)”. E ancora: “È stata un’avventura bellissima ma purtroppo si è conclusa”. Il motivo, come spiegato anche durante l’ospitata alla ...

zazoomblog : Addio Mercedesz Henger? La svolta sexy di Lucas Peracchi: In vetrina ma solo per il sito per adulti - #Addio… - miogeneretotale : @dina9016756559 Lucas peracchi dicono filtravano qualche giorno fa - GraceKe2426485 : Nilufar e la Affifella le troniste più trash della storia,che in confronto lucas peracchi é stato un angioletto. - LadyNews_ : #LucasPeracchi approda su #Onlyfans: 'Sono sicuro che qui non mi segnalano' -