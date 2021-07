Love is in the Air, anticipazioni oggi 19 luglio: Eda e Serkan si amano in segreto (Di lunedì 19 luglio 2021) anticipazioni della puntata di lunedì 19 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? La Yildiz non parte più! Almeno per i prossimi due mesi così come ha promesso a Serkan. E, mentre Selin è disperata, ora i due devono tenere segreto il loro amore. Almeno fino a quando la Yildiz non avrà detto tutto a zia Ayfer. Love is in the Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 luglio 2021)della puntata di lunedì 19diis in the Air. Cosa accadràed Eda? La Yildiz non parte più! Almeno per i prossimi due mesi così come ha promesso a. E, mentre Selin è disperata, ora i due devono tenereil loro amore. Almeno fino a quando la Yildiz non avrà detto tutto a zia Ayfer.is in the Articolo completo: dal blog SoloDonna

