Love is in the air, anticipazioni: Eda andrà in Italia, Serkan conferma (Di lunedì 19 luglio 2021) Siamo arrivati al punto in cui Eda e Serkan sono sempre più vicini. Il Bolat è intenzionato a partire per l’Italia con la sua amata ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Eda comunque non vuole che gli altri scoprano che tra di loro c’è veramente (e ancora) del tenero. Per questo dovranno evitare di farsi vedere insieme. Intanto Ayfer e le ragazze sono sempre più sconvolte dai comportamenti di Eda e dalla decisione che riguarda la partenza per l’Italia. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani martedì 20 luglio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 luglio 2021) Siamo arrivati al punto in cui Eda esono sempre più vicini. Il Bolat è intenzionato a partire per l’con la sua amata ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Eda comunque non vuole che gli altri scoprano che tra di loro c’è veramente (e ancora) del tenero. Per questo dovranno evitare di farsi vedere insieme. Intanto Ayfer e le ragazze sono sempre più sconvolte dai comportamenti di Eda e dalla decisione che riguarda la partenza per l’. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con lediis in the air per la puntata di domani martedì 20 luglio ...

Advertising

MediasetPlay : Per scoprire le reazioni social all'episodio di #LoveIsInTheAir andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su M… - OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - kiamoonie : non io che stamattina sono scoppiata a piangere quando ho visto la sua notifica really mi è mancato tantissimo e il… - justljhthings : @hannieheist HAHAHAAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAAHAHAH I LOVE THE ENERGY GIVE ME MORE!!!! - hugefakeboobs : RT @Sonia_Eyes_Real: Buongiorno mondo ?? THE WOMAN IN RED ?? BESOS.... Seguimi ovunque da link in bio. Su onlyfans e mio sito nuovo, https:/… -