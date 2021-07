Love is in the air anticipazioni 23 luglio 2021, Ayfer scopre il segreto di Eda (Di lunedì 19 luglio 2021) Durante la puntata di Love is in the air di venerdì 23 luglio 2021, in onda su Canale 5 alle ore 15:30, la zia di Eda decide di andare dalla signora Aydan per offrirle tutto il suo supporto e sostegno, ma tra le due ci sarà un grosso malinteso che porterà Ayfer a capire che la storia d’amore tra Serkan e sua nipote Eda non è finta e che i due sono realmente innamorati l’uno dell’altra e che stanno insieme. Quale sarà la reazione della donna? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Love is in the air trame dal 19 al 23 luglio 2021, Selin abbandonata ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) Durante la puntata diis in the air di venerdì 23, in onda su Canale 5 alle ore 15:30, la zia di Eda decide di andare dalla signora Aydan per offrirle tutto il suo supporto e sostegno, ma tra le due ci sarà un grosso malinteso che porteràa capire che la storia d’amore tra Serkan e sua nipote Eda non è finta e che i due sono realmente innamorati l’uno dell’altra e che stanno insieme. Quale sarà la reazione della donna? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…is in the air trame dal 19 al 23, Selin abbandonata ...

