Love is in the air anticipazioni 22 luglio 2021 | Ferit abbandona Selin

E' finalmente arrivato il giorno in cui Selin e Ferit diventeranno marito e moglie, ma nella puntata di Love is in the air di giovedì 22 luglio 2021, assisterete ad un colpo di scena inaspettato proprio durante la cerimonia di nozze. Infatti lo sposo in persona abbandonerà la sua amata proprio prima di dire sì. L'uomo dunque ci ripensa e lascia la cerimonia lasciando tutti completamente senza parole. Quale sarà a questo punto la reazione di Selin? Collegandovi al sito Mediaset Play potete trovare tutte le puntate della soap già trasmesse e qualche video inedito sulla soap turca.

