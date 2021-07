Love is in the air anticipazioni 20 luglio 2021, faccia a faccia tra Ayfer e Serkan (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ ormai di dominio pubblico che tra Serkan ed Eda era stato stipulato un contratto e che non erano realmente fidanzati. Alla Art Life però nella puntata di Love is in the air del 20 luglio 2021 si presenterà Ayfer per chiedere al Bolat delle spiegazioni riguardo quello che sta accadendo. Serkan con molta calma cerca di tranquillizzare la zia di Eda, rassicurandola che il futuro della nipote non è in discussione e che presto la giovane partirà per l’Italia per realizzare il suo sogno. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Love is in the air ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ ormai di dominio pubblico che traed Eda era stato stipulato un contratto e che non erano realmente fidanzati. Alla Art Life però nella puntata diis in the air del 20si presenteràper chiedere al Bolat delle spiegazioni riguardo quello che sta accadendo.con molta calma cerca di tranquillizzare la zia di Eda, rassicurandola che il futuro della nipote non è in discussione e che presto la giovane partirà per l’Italia per realizzare il suo sogno. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…is in the air ...

