Love is in the air anticipazioni 20 luglio 2021: Eda e Serkan al centro dei pettegolezzi

Love is in the air torna domani, martedì 20 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda e Serkan sono bersaglio dei pettegolezzi di tutti per via del loro piano ormai scoperto.

Il contratto tra Eda e Serkan è diventato l'argomento di gossip preferito ormai all'Art Life

