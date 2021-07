Loredana Lecciso choc | conferma tutto | “Ecco perché lascio Albano Lui è furioso” Cos’è successo davvero

(Di martedì 20 luglio 2021)ha pubblicato una storia sulla sua pagina social che ha immediatamente scatenato la reazione dei suoi follower. La show girl ha iniziato la sua carriera televisiva come giornalista pubblicista ed è subito entrata nelle pagine del gossip italiano in seguito alla causa contro Fabrizio Corona. Il paparazzo dei Vip era stato accusato di averla minacciata con delle fotografie, che poi hanno rivelato essere non compromettenti. E’ stato poi nei primi anni 2000 che la bella bionda ha fatto parlare tutti i telespettatori, quando è cominciata la sua relazione conCarrisi. Il pubblico italiano era infatti molto legato al ...

Il compagno diora rompe il silenzio sull'accaduto, rilasciando un'intervista al magazine DiPiù. " Sono indignato. Indignato e profondamente amareggiato per la ramanzina che mi ha ...Jasmine Carrisi ha raccontato di quanto la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior sia stata disturbata dalla presenza ingombrante di sua mamma,. La giovane non sarà infatti riconfermata per la prossima edizione della kermesse canora condotta da Antonella Clerici. Al posto suo e del padre, ci sarà molto probabilmente Orietta ...Loredana Lecciso ha pubblicato una storia sulla sua pagina social che ha immediatamente scatenato la reazione dei suoi follower. La show ...Il cantante risponde alle parole di Monsignor Luigi Mansi che lo ha bacchettato per aver cantato in chiesa a un matrimonio ...