Loredana Bertè operata, slitta il tour della cantante (Di lunedì 19 luglio 2021) Loredana Bertè dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico: a dare l'annuncio è stato lo staff dell'artista che ha pubblicato un comunicato sui social: «Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intevento chirugico e restare diversi giorni a riposo assoluto». E poi ancora in uno dei commenti, per rassicurare i fan che si stavano preoccupando: «State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in ...

Loredana Bertè, intervento chirurgico: come sta la cantante Loredana Bertè dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico: a dare l'annuncio è stato lo staff dell'artista che ha pubblicato un comunicato sui social: ' Siamo spiacenti di dovervi comunicare che ...

