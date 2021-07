Locatelli Juventus, una big italiana si inserisce: spunta il retroscena (Di lunedì 19 luglio 2021) Locatelli Juventus – Manuel Locatelli ha conquistato tutti. Sul centrocampista ex Milan non c’è solo la Juventus, ma da tempo anche l’Arsenal. Non solo i bianconeri dunque. Ma occhio alla concorrenza italiana, di fatto spunta un retroscena su una big italiana. La Juventus deve stare attenta a non farselo scappare. Locatelli Juventus, Marotta tenta lo sgarbo Su Locatelli, stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, ci sarebbe anche l’Inter campione d’Italia. Proprio Marotta ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 luglio 2021)– Manuelha conquistato tutti. Sul centrocampista ex Milan non c’è solo la, ma da tempo anche l’Arsenal. Non solo i bianconeri dunque. Ma occhio alla concorrenza, di fattounsu una big. Ladeve stare attenta a non farselo scappare., Marotta tenta lo sgarbo Su, stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, ci sarebbe anche l’Inter campione d’Italia. Proprio Marotta ...

Advertising

ZZiliani : #Juventus pazza per #Locatelli. Dice però che 40 milioni sono troppi, lo prende per 5 per i primi 2 anni in prestit… - GoalItalia : -1 al raduno della #Juventus ???? Gli argomenti da sviluppare certamente non mancano: da #Dybala e #CR7, passando p… - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Juventus, al Barcellona non interessa Ramsey, ma Pjanic potrebbe ritornare, l'affare Locatelli no… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Juventus, al Barcellona non interessa Ramsey, ma Pjanic potrebbe ritornare, l'affare Locatelli no… -