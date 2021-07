Lo spot della Presidenza del Consiglio sulla campagna vaccinale: “Riprendiamoci il gusto del futuro” (Di lunedì 19 luglio 2021) Prosegue la campagna vaccinale in Italia, ma non senza intoppi. Un numero importante di cittadini, soprattutto la cui fascia di età è compresa tra i 50 ai 65 anni, ha scelto di non procedere con la somministrazione del vaccino. Le informazioni divulgate durante gli ultimi mesi in merito ai sieri hanno destato preoccupazione e incertezza. Per far sì che i contagi non aumentino e che si possa affrontare il prossimo autunno con maggiore serenità, il Governo ha scelto di sensibilizzare sulla questione. Con lo spot “Riprendiamoci il gusto del futuro“, diffuso sui social ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 luglio 2021) Prosegue lain Italia, ma non senza intoppi. Un numero importante di cittadini, soprattutto la cui fascia di età è compresa tra i 50 ai 65 anni, ha scelto di non procedere con la somministrazione del vaccino. Le informazioni divulgate durante gli ultimi mesi in merito ai sieri hanno destato preoccupazione e incertezza. Per far sì che i contagi non aumentino e che si possa affrontare il prossimo autunno con maggiore serenità, il Governo ha scelto di sensibilizzarequestione. Con loildel“, diffuso sui social ...

