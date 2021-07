Lo sposo è positivo al Covid-19: 50 invitati al matrimonio finiscono in quarantena (Di lunedì 19 luglio 2021) sposo positivo e cinquanta invitati in quarantena. Si è concluso così un matrimonio celebrato lunedì scorso a Pizzighettone, in provincia di Cremona. A darne notizia è Il Giorno. Secondo la ricostruzione dei neosposi, la sposa avrebbe completato il percorso vaccinale ed era in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 luglio 2021)e cinquantain. Si è concluso così uncelebrato lunedì scorso a Pizzighettone, in provincia di Cremona. A darne notizia è Il Giorno. Secondo la ricostruzione dei neosposi, la sposa avrebbe completato il percorso vaccinale ed era in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

