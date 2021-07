LIVE – Bollettino oggi | lunedì 19 luglio | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di lunedì 19 luglio 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di19. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, tutte le regioni e le province autonome del Bel Paese sono in zona bianca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 3.127 nuovi ...

Pressing delle Regioni sull'esecutivo per il cambio delle regole sulle restrizioni e per la possibile estensione del Green Pass a luoghi e mezzi pubblici. Intanto, secondo l'ultimo, i nuovi casi sono 3.127 su 165.269 tamponi, tre i morti. Sale il tasso di positività (1,9%). Diminuiscono le terapie intensive ( - 6), ma aumentano i ricoveri ordinari (+25). A Tokyo, nel ...Scontro tra Letta e Salvini sul green pass la certificazione verde. Ancora in rialzo i contagi: il tasso di positività nazionale sale a 1,9. Inghilterra da oggi senza restrizioni, con il 'Freedom day' ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Governo lavora a nuovo decreto, domani la cabina di regia. LIVE ...LIVE – BOLLETTINO oggi, lunedì 19 luglio: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...