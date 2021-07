Lite centrodestra | ora Bernardo rivela | “Meloni? Ecco cosa mi ha detto”

(Di lunedì 19 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/-1.mp4 La sua “sfida per Milano“, la campagna elettorale, le piste ciclabili da ritoccare, i monopattini “da regolamentare”. Parla a tutto campo Luca, candidato per ilnella città meneghina, ai microfoni di nicolaporro.it. E dopo aver spiegato le sue strategie per il capoluogo lombardo, svela un succulento retroscena sullache da giorni sta infiammando la coalizione che lo sostiene. I fatti saranno noti ai lettori. Fratelli d’Italia è stata “esclusa” dalle nomine Rai, e Giorgianon l’ha presa benissimo. Non a ...

Il clima nelpeggiora di ora in ora. Piccoli scontri, per il momento, ma che, sommati gli uni agli ... non da ultimo, c'è stata laLa Russa - Ronzulli davanti alle telecamere. Oggi c'è ...Ilnon c'è, da anni è unacontinua. Salvini e Meloni non vanno d'accordo su nulla 'Malan non ha mai avuto paura di andare contro corrente, di battersi per il tema della libertà', ha ...La sua "sfida per Milano", la campagna elettorale, le piste ciclabili da ritoccare, i monopattini "da regolamentare". Parla a tutto campo Luca Bernardo, ...Elezioni Regionali, Meloni: “la candidatura di Mario Occhiuto alla presidenza della Calabria è frutto di una delle regole che sono saltate e quindi la valutazione va fatta” Che il Centro/Destra stia v ...