L’Italia porta la bellezza all’Expo (Di lunedì 19 luglio 2021) La bellezza unisce le persone: è questo il tema scelto per il padiglione italiano all’Expo 2020 di Dubai. Evento che, pur mantenendo il nome 2020, si svolgerà nel 2021, con l’inaugurazione fissata per il primo ottobre, e proseguirà fino al 31 marzo 2022. Un rinvio inevitabile per la prima Esposizione Universale prevista in un Paese arabo, che consentirà ancora di più alle imprese italiane di cogliere le opportunità di business in una fase di ripresa economica, dopo la crisi legata alla pandemia globale. EXPO DUBAI: L’EVENTO Expo Dubai parlerà di opportunità, mobilità e sostenibilità. Duecento i Paesi partecipanti, che presenteranno al mondo il meglio ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 luglio 2021) Launisce le persone: è questo il tema scelto per il padiglione italiano2020 di Dubai. Evento che, pur mantenendo il nome 2020, si svolgerà nel 2021, con l’inaugurazione fissata per il primo ottobre, e proseguirà fino al 31 marzo 2022. Un rinvio inevitabile per la prima Esposizione Universale prevista in un Paese arabo, che consentirà ancora di più alle imprese italiane di cogliere le opportunità di business in una fase di ripresa economica, dopo la crisi legata alla pandemia globale. EXPO DUBAI: L’EVENTO Expo Dubai parlerà di opportunità, mobilità e sostenibilità. Duecento i Paesi partecipanti, che presenteranno al mondo il meglio ...

Advertising

SkySport : ??? CHIELLINI?? ? Porta via il pallone a Sterling ? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA Gli highlights di… - klowlbs : RT @_gryffindorteam: - La Nazionale Italiana vince gli europei di calcio e porta l’Italia sul tetto d’Europa (di nuovo) dopo più di 50 anni… - _fentyphonix : noi a dimenticarci vialli sulla porta come rito scaramantico quando c'era iltrap direttamente con l'acqua santa, le… - claudiopanarel7 : @AlessandraOdri Fu detto lo stesso per Chico Forti cherientrava in Italia. Diciamo che é giovane e impulsivo e talv… - lifesbull1 : RT @ItsKarlaJames: Oh la la laaaaaa! Porta l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia porta Europei U.17: L'Italia chiude al quarto posto Corriere dello Sport