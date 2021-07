L’Inps, +7,5% dei lavoratori domestici nel 2020: è l’effetto delle regolarizzazioni da pandemia Covid per poter uscire (Di lunedì 19 luglio 2021) Cresciuti i contratti registrati per giustificare gli spostamenti nella fase più severa del lockdown Leggi su lastampa (Di lunedì 19 luglio 2021) Cresciuti i contratti registrati per giustificare gli spostamenti nella fase più severa del lockdown

Advertising

CarloCalenda : Vi ricordate quando, nel Conte 1, Salvini e Di Maio dicevano che #Quota100 avrebbe aiutato i giovani, creando posti… - INPS_it : Una nuova fonte di sostegno per le famiglie: richiedi adesso l'#AssegnoTemporaneo per i figli. Poche regole da segu… - dcirioli : L’Inghilterra fuori dall’Europa non fa venire meno i diritti dei lavoratori alle prestazioni sociali. Lo precisa… - ChisenaGilda : @Romanfred7 @INPS_it No solo quella dei 2400 ma non ci riesco a pagare l'affitto - ChisenaGilda : @INPS_it Ho ricevuto l'integrazione dei 2400 ma ancora nulla sulla possibilità di pagare l'affitto -