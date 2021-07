Liceo musicale rifiuta iscrizione studente disabile, nel regolamento ammesso 1 per ogni I classe: genitori ricorrono. La sentenza (Di lunedì 19 luglio 2021) Il TAR Sicilia (sentenza n. 2107 del 30 giugno 2021) ha disposto l’annullamento della norma del regolamento di un Liceo musicale nella parte in cui ha prestabilito in astratto l’ammissione di un solo alunno disabile per ciascuna classe prima, e ha previsto l’esonero dalla prova di ammissione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) Il TAR Sicilia (n. 2107 del 30 giugno 2021) ha disposto l’annullamento della norma deldi unnella parte in cui ha prestabilito in astratto l’ammissione di un solo alunnoper ciascunaprima, e ha previsto l’esonero dalla prova di ammissione. L'articolo .

Liceo musicale rifiuta iscrizione studente disabile, nel regolamento ammesso 1 per ogni I classe: genitori ricorrono. La sentenza

