Licenza obbligatoria per farmaci e vaccini in caso di emergenza. Alla Camera passa l’emendamento M5S. Grillo: “Difendiamo il diritto alla salute senza ledere la proprietà intellettuale” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini, considerati essenziali per la salute, a concederne l’uso ad altri soggetti qualora si trovi ad affrontare un’emergenza sanitaria. Lo prevede un emendamento del M5S al dl Semplificazione approvato in Commissione alla Camera, che apre alle cosiddette “licenze obbligatorie” per un periodo di tempo che non può superare i 12 mesi dalla fine dell’emergenza e sempre nel rispetto degli “obblighi internazionali e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Il governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o, considerati essenziali per la, a concederne l’uso ad altri soggetti qualora si trovi ad affrontare un’sanitaria. Lo prevede un emendamento del M5S al dl Semplificazione approvato in Commissione, che apre alle cosiddette “licenze obbligatorie” per un periodo di tempo che non può superare i 12 mesi dfine dell’e sempre nel rispetto degli “obblighi internazionali e ...

PazienteZelo : @NardoneVadim @GiovaQuez Probabilmente hai collegato 'licenza obbligatoria' a 'obbligo vaccinale'. Probabilmente ha… - Need4Needle : RT @GiovaQuez: Si apre a licenza obbligatoria per medicinali e dispositivi essenziali in caso di emergenza sanitaria. La validità sarà vin… - GiovaQuez : Si apre a licenza obbligatoria per medicinali e dispositivi essenziali in caso di emergenza sanitaria. La validità… - ClaudeTadolti : @IlFerrigno @DiegoFusaro Ma che cosa c'entra, la patente e una LICENZA d'USO e non è obbligatoria. Cervelli lavati,… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenza obbligatoria Ok da deputati, in emergenza brevetti congelati su farmaci e vaccini La licenza obbligatoria per i medicinali, spiega ancora il testo, "è concessa con decreto emanato di intesa dal Ministro della salute e dal Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'...

Per pescare serve la licenza? Cosa dice la legge Come prima cosa occorre fare una distinzione: la licenza è obbligatoria per chi pratica attività professionale ; per gli altri è sufficiente iscriversi - gratuitamente - sul sito del Ministero delle ...

Licenza obbligatoria per farmaci e vaccini in caso di emergenza LA NOTIZIA Salute, Grillo (M5s): ok a emendamento Dl semplificazioni su licenza obbligatoria Roma, 19 lug – "È stato un lungo travaglio e oggi sono emozionata nel comunicarvi che proprio poco fa, in Commissione, è stato approvato l'emendamento al decreto Semplificazioni riformulato dal govern ...

Covid:ok deputati, brevetti congelati su farmaci e vaccini Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...

Laper i medicinali, spiega ancora il testo, "è concessa con decreto emanato di intesa dal Ministro della salute e dal Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'...Come prima cosa occorre fare una distinzione: laper chi pratica attività professionale ; per gli altri è sufficiente iscriversi - gratuitamente - sul sito del Ministero delle ...Roma, 19 lug – "È stato un lungo travaglio e oggi sono emozionata nel comunicarvi che proprio poco fa, in Commissione, è stato approvato l'emendamento al decreto Semplificazioni riformulato dal govern ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...