Libri | Cristina Parodi | ' battesimo figlia Harry e Meghan a Windsor? Tentativo di ricucire' **

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "La scelta di voler battezzare la figlia Lilibet a Windsor significa chiaramente che Harry e Meghan stanno facendo delle manovre per riavvicinarsi alla famiglia. Si stanno rendendo conto di quanto è successo subito dopo quell'intervista famosa con Oprah, si sono resi conto di essersi spinti un po' troppo in là e ora tentano di ricucire lo strappo". E' l'opinione all'Adnkronos di Cristina Parodi, autrice del libro 'E vissero felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già scritto' (Cairo Editore, euro 16,00), commentando la scelta della coppia di voler battezzare la figlia a Windsor.

