Libero De Rienzo, trovata eroina in casa: nell’ultima foto su Instagram forse un indizio sulla morte (Di lunedì 19 luglio 2021) Clamorosi sviluppi nella morte di Libero De Rienzo. In casa dell’attore, trovato morto giovedì scorso in casa. I carabinieri hanno infatti individuato tracce di eroina nel suo appartamento a Roma, in zona Aurelio.Il RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche), da una prima verifica, ha però contemporaneamente appurato l’assenza di tracce di droga addosso all’attore. Nella giornata di oggi i magistrati hanno invece delegato l’autopsia, affidandola al medico del policlinico Gemelli De Giorgio, e l’esame sarà effettuato domani. LEGGI ANCHE Libero De Rienzo, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Clamorosi sviluppi nelladiDe. Indell’attore, trovato morto giovedì scorso in. I carabinieri hanno infatti individuato tracce dinel suo appartamento a Roma, in zona Aurelio.Il RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche), da una prima verifica, ha però contemporaneamente appurato l’assenza di tracce di droga addosso all’attore. Nella giornata di oggi i magistrati hanno invece delegato l’autopsia, affidandola al medico del policlinico Gemelli De Giorgio, e l’esame sarà effettuato domani. LEGGI ANCHEDe, ...

