Libero De Rienzo poteva salvarsi? Il filmato svela il mistero (Di lunedì 19 luglio 2021) Nuove rivelazioni sulla morte di Libero De Rienzo. Gli inquirenti vogliono capire nel video se l'attore fosse da solo in casa oppure c'era qualcuno con lui. Libero De Rienzo (Getty Images)La morte di Libero De Rienzo ha lasciato di stucco il mondo del cinema. Dopo il dolore della perdita prematura, adesso è arrivato il tempo di capire cosa sia successo per davvero quella giornata. All'inizio si parlava di infarto, un malore che avrebbe portato alla scomparsa dell'attore partenopeo di nascita e romano d'adozione. Tuttavia, nelle ultime ore le cose sono cambiate. Adesso ...

